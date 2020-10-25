Maliye 2 bin 500 eleman alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.500 gelir uzmanı, 1.000 gelir uzman yardımcısı olmak üzere 2 bin 500 eleman alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün müjdesini verdiği eleman alına ilişkin bakanlık harekete geçti. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1.000 gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek. Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınav sonuçları, GİB'in internet sitesinden duyurulacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çeşitli birimlerine de atama yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na Hayrettin Kurt getirilirken, bakanlıkta açık bulunan Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Yalçın Yalçınkaya getirildi. Kurt'tan boşalan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne Hakan Güzel atandı.