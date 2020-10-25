Orhangazi’yi endüstriyel nişastanın merkezi yapacağız

Bugüne kadar Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, "Ülkemize duyduğumuz güvenle, yatırımlarımız hız kesmedi ve bu yıl tam da pandemi döneminde 200 milyon liralık daha yatırım yaptık. Hedefimiz, Orhangazi'yi endüstriyel nişastanın ihracat merkezi yapmak" dedi. Yerli ve milli kaynaklara dayalı üretim ile Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunun çok daha güçleneceğine inandıklarını dile getiren Tarakçıoğlu, "Yerli ve milli ürünlerimizi yeni pazarlara taşıyoruz. Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki fabrikamızı endüstriyel nişastanın ihracat merkezi yaptık. Mısırdan ürettiğimiz endüstriyel nişastayı Almanya, İtalya, İsviçre, Hindistan ve Mısır dahil 18 ülkeye ihraç ettik" diye konuştu.