Start-up’lara pandemi dopingi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde ve TİM Koordinatörlüğünde düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda final heyecanı başladı. Toplamda 291 projenin başvurduğu yarışmada 30 proje jüri önüne çıkmaya hak kazandı. Geçen hafta gerçekleştirilen jüri toplantısında ise ilk 10 proje finale kaldı. Projeler 27 Ekim'de yeniden jüri önüne çıkacak ve kazananlar belli olacak. Bu yıl, pandeminin etkisiyle yarışmaya rekor sayıda başvuru gerçekleşti.2012'den bu yana düzenlenen yarışma ile bilgi veren Proje Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, yaratıcı fikirleri endüstriye kazandıran bir etkinlik haline gelen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması/Start-Up Platformu"nu 27 Ekim'de online olarak gerçekleştireceklerini açıkladı. Otomotiv tutkunlarının, hayallerindeki tasarımları hayata geçirme konusunda teşvik eden yarışmanın bu yıl "Elektrikli Araçlar" teması ile düzenlendiğini söyleyen Burhanoğlu, "Genel tasarımdan yazılıma, elektronik ve mekanik aksamdan, batarya ve pillere kadar otomotiv endüstrisinde farklılık yaratacak projelere verilecek ödül miktarı toplam 250 bin TL olacak. Dereceye girenlere yurtdışında eğitim hakkı ve İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezinde projelerini geliştirme imkânı da tanınacak" dedi. 2012'den bu yana düzenlenen yarışmada toplam 4 bin 25 proje yarıştı. Proje sahiplerine toplam 1 milyon 449 bin TL ödül verildi. 2012-2016 yılları arasında düzenlenen yarışmalarda Ticaret Bakanlığı desteğiyle 10 proje sahibi iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye hak kazandı. OİB desteği ile düzenlenen etkinliklerde 180'den fazla otomotiv girişimine destek verildi. Bu girişimler 26 milyon TL'yi aşan yatırım alırken, ciroları 81 milyon TL'ye ulaştı. Girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren İTÜ Çekirdek Big Bang final etkinliğinde de OİB olarak geçen yıl otomotiv girişimcilerine toplamda 300 bin TL ödül verildi.OTOMOTİVİNGeleceği Tasarım Yarışması/Start-Up Platformu etkinliğiyle ilgili düzenlenen online toplantıda konuşan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, ihracata ilgili bilgileri paylaştı. Eylülde 2.6 milyar dolar ile bu yılın aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını ifade eden Çelik, ekim ihracatının da 2.6 milyarYdoların üzerinde gerçekleşeceğini söyledi. Çelik, "Son çeyrekte eylül-ekim aylarına benzer bir performansla 25 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımızı hatta bu rakamın üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.