Yeni pil teknolojisi ile tek şarjla iki gün oyun

AKILLI telefonlarda oyun tutkusu pandemi döneminde arttı. Ancak herkesin gelir seviyesi aynı oranda artmadığı için daha dikkatli harcamak zorunda kalıyoruz. Herkes oyundan keyif almak için bir amiral gemisine sahip olmak zorunda değil. Mobil oyun tutkunlarının kısıtlı bütçesine en iyi karşılığı veren telefonlardan biri olan POCO X3 NFC Türkiye'de satışa sunuldu. İşlemcinin özenle seçildiği POCO X3 NFC, Snapdragon 732G'yi dünyada ilk kez kullanan telefon ünvanını taşıyor.Game Turbo 3.0'ın en son sürümüne sahip POCO X3 NFC, 5 bin 160 mAh pili sayesinde tek şarjla, iki güne kadar kullanım olanağı sunuyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip cihaz sadece 65 dakika içinde yüzde 100 şarj oluyor. Yüzde 62 şarj seviyesi için cihazın 30 dakika şarjda kalması yeterli oluyor. Önce ekrandan başlayalım. 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örneklem hızının müthiş kombinasyonunu bir araya getiren uçtan uca 6,67 inç FHD + DotDisplay ekranıyla sıra dışı bir deneyim sunuyor. POCO X3 NFC, fiyat kategorisinin çok üzerinde kusursuz bir ekrana sahip. DynamicSwitch işlevi, kullanım durumuna ve ekranda görüntülenen içeriğin biçimine bağlı olarak telefonun otomatik olarak 50, 60, 90 ve 120Hz arasında geçiş yaparak güç tasarrufu yapmasına olanak tanıyor. 240Hz dokunmatik örneklem hızı cihazın olağanüstü ekran yeteneklerini daha da güçlendirerek rakiplerinin önüne geçmesini sağlıyor. Şu anda piyasada bulunan birçok amiral gemisi akıllı telefondan yüzde 33 daha hızlı yanıt veren POCO X3 NFC, üstün kullanıcı deneyimiyle kullanıcılara en sofistike oyunlarda dahi pazardaki diğer telefonlara göre büyük bir rekabet avantajı sağlıyor.video kaydının yanı sıra akıcı video yakınlaştırma, odak zirvesi ve AE/AF kilidi gibi özellikler video çekimini daha keyifli hale getiriyor. LOG/ RAW format desteği ve Vlog modu, telefonu video içerikleri üretmek için yarı profesyonel bir iş istasyonuna dönüştürüyor. POCO X3 NFC,64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan birinci sınıf AI destekli bir dörtlü arka kamera sistemine sahip. Altı adet kaleydoskop seçeneği, Gold Vibes modu, Cyberpunk modu, yeni fotoğraf filtresi gibi özellikler kullanıcıların herkesin dikkatini çekecek yaratıcı içerikler oluşturmalarını sağlıyor.