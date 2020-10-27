Bakanlık yeni yönetmeliği onayladı: Gençlere yeni iş imkanı doğdu

"İSTİHDAMA KATKI SUNACAK"

Gayrimenkul sektöründe vasıflı eleman çalıştırma zorunluluğunun, gençlere iş kapısı umudu olabileceğine değinen Funda Karakaş, "Emlak sektörü insanlığın var oluşu kadar eskidir. Barınma ihtiyacı her dönem var olmuştur. Ticaret Bakanımız tarafından onaylanan yeni yönetmelik sektörü daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Çıkan yönetmelik ile aslında yeni bir iş kolunun da işaret fişeği atılmış oldu: Gayrimenkul danışmanlığı artık bir meslek olarak kabul edildi ve herkesin yapamayacağı profesyonel bir niteliğe ulaştı. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz gayrimenkul danışmanlığı ile ilgili 100 saatlik mesleki yeterlilik belgesi eğitimlerine katıldıkları takdirde, yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda 60 puan aldığında geleceği olan bir iş koluna da adım atmış olacaklar. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 2019 yılında toplam 390 milyar lira değerinde 2,4 milyon gayrimenkul satışı yapıldığı ve bu satışların yüzde 50'sinin emlak işletmeleri aracılığıyla gerçekleştiği açıklanmıştı." dedi.