Kamu bankalarından KOBİ’lere yeni destek

Reel sektöre sağladıkları desteği pandemi döneminde de kesintisiz olarak sürdüren kamu bankaları, yeni bir finansman paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, Mikro İşletmeler Destek Paketi'nin hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamada, söz konusu destek paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere temel maliyetlerinin karşılamasının, böylelikle KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesi ile beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunmasının hedeflendiği kaydedildi.



CİRODA ÜST SINIR 3 MİLYON TL

Destek Paketi kapsamında, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olarak belirlendi.



% 10'U SERBEST KULLANIMDA

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise; işletme giderlerinin finansmanı amacıyla üçüncü kişilere ve satıcılara havale- EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi, tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu, güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden nakit işletme kredisi kullanabilecek.



ALBAYRAK: ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Kamu bankalarının Mikro İşletmeler Destek Paketi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.

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