SON DAKİKA: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

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: maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

’de milyonlarca Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda ise emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da netleşiyor. Beklenti tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.68 oranında memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 zam yolda. Peki, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar maaş yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:59 Son Güncelleme: 27.10.2020 10:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak zammı ile ilgili haberi! 'de milyonlarca emekli Ocak maaş zammı için geri sayıma başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları Ocak zammı için tahmin verdi. Peki, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar maaş yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ MAAŞLARINA OCAK ZAMMI! EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşiyor. Son 6 ayın enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Memur maaş katsayısındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, doktorların ilave ödemelerine de etki edecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışının yüzde 5.68, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4.68 olabileceğini ortaya koydu.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

KİM, NE ALACAK?

EMEKLİYE EN AZ 1.993 TL: En düşük aylığı; esnafta bin 993, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 359, memurda 2 bin 946 liraya yükselecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

MEMURA EN AZ 3.893 TL: En düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 893 liraya çıkacak.

529 TL AİLE YARDIMI: Eş yardımı 351,09 liradan 367,52, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 529 lira alacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

YAŞLIYA 744 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 744,79 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 594-891 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 594,55, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 891,82 liraya yükselecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EVDE BAKIMA 1.616 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 544 liradan bin 616 liraya ulaşacak.

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SON DAKİKA: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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