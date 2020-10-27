SON DAKİKA HABERİ: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca, pandemi ile birlikte gelen 'işten çıkarma yasağı' merak konusu oluyordu. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşte bu sorunun yanıtı...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

'İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili detaylar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.