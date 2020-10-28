BDDK’dan bankaları rahatlatan karar

NORMALLEŞMEadımları çerçevesinde daha önce Aktif Rasyosu'nu (AR) gevşeten Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), bankaları rahatlatan bir adım daha geldi. Aktif rasyosu hesaplamasına yurt içi bankaların diğer yurt içi bankalara kullandırdığı 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredileri ve sendikasyon kredileri de dahil edildi. Daha önce hesaplamaya dahil edilmeyen bu kredilerin sayılması, aktif rasyosu gevşetilmeden bankalara daha fazla hareket alanı açmış oldu. Analistler, kredi büyümesinin daha sıkı finansal koşullarla yavaşlayacağı ortamda, kaynakları reel sektör kredisine çevirmesi zorlaşacak olan bankaların, diğer bankalara verdiği sendikasyonların da hesaba dahil edilmesinin rasyonun tutturulmasını kolaylaştıracağını söyledi. Rasyoda oran yüzde 90 olarak uygulanıyor.