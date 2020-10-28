Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

haberi: ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda cumhuriyet tarihinin en uygun fiyatları kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketle birlikte araç ve ev satışlarında patlama yaşanmıştı. Bankaların müşteriler için yeni sunduğu paketler ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 08:37 Son Güncelleme: 28.10.2020 08:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

bugün ne kadar? Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgın nedeniyle vatandaşları rahatlatmak adına bankalar tarafından pek çok kredi paketi sunuldu. Otomobil ve konut sektörü gaza basmış, satışlarda patlama yaşanmıştı. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA