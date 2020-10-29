Bakan Pekcan: Küresel değer zincirlerinde çeşitlendirmeye gitmeliyiz

Ticaret BakanI Ruhsar Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi 2020 Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan, OECD üyesi ülkelerden bakan, bakan yardımcısı ve diğer üst düzey temsilciler ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı gibi uluslararası kuruluşlardan katılımcıların bulunduğu toplantının 'Küreselleşme ve Düzelme: Ticaret ve Yatırımın Rolü; Küresel Değer Zincirlerinde Dayanıklılığı Artırma; Uluslararası İşbirliğini Geliştirme' başlıklı oturumunda konuşma yaptı. İçinde bulunulan pandemi sürecinde ülkelerin salgınla mücadele için çeşitli ekonomik tedbirler aldıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, bu tedbirlerin hedefe yönelik ölçülü, şeffaf ve geçici olması ve ticaret önünde gereksiz engeller yaratmamasının önem taşıdığını kaydetti. Pekcan, "İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ülkeler salgınla mücadele için çeşitli ekonomik tedbirlere başvursa da, bu tedbirlerin hedefe yönelik, ölçülü, şeffaf ve geçici olması, ticaret önünde gereksiz engeller yaratmaması önem taşıyor. Pandemiyi daha iyi, verimli ve daha dirençli küresel değer zincirleri tasarlamak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Bir yandan mevcut değer zincirlerinin dayanıklılığının ve verimliliğinin artırırken, diğer taraftan küresel değer zincirlerinde çeşitlendirmeye gitmeliyiz" dedi.

'OECD İSTANBUL MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu OECD, dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan 37 ülkesinin üye olduğu küresel erişim ağı ve etkisi geniş bir uluslararası kuruluş konumunda bulunuyor. OECD çalışmalarından Türkiye'nin yanı sıra, başta Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere, yakın coğrafyadaki ülkelerin de faydalanabilmesi amacıyla İstanbul'da bir OECD Merkezinin kurulması amaçlanıyor. OECD İstanbul Merkezinin faaliyete geçtiğinde akademik çevrelerle de temas kurarak küresel ölçekte etkileri olan sosyo-ekonomik bir laboratuvar hizmeti vermesi ve çalışmaları çerçevesinde 'rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yenilikçilik, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme ve Covid-19 pandemisi sonrası dünya ekonomisinin geleceği ve yeniden inşası' alanlarına odaklanması öngörülüyor. Merkezin söz konusu alanlarda politikalar geliştirerek yüksek seviyeli ve teknik düzeyde toplantılara ev sahipliği yaparak paydaşlar arasında diyalog ortamı sağlaması bekleniyor. Pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan Merkezin açılışının 2020 yılı sona ermeden gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor" denildi.



