İnşaat işçisi devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu!

Ecevet, "Araştırdığımda TKDK'nın desteklerini öğrendim. Kendi kafamda düşündüğüm projeyi iptal ederek, TKDK'nın projesine dahil oldum. Çok da güzel oldu. Kendim de bu işi yapabilirdim ama bu kadar profesyonel olmazdı. Devletimizin verdiği destekler güzel. Her konuda bize yardımcı oldular" dedi.