Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Dikkat çeken kamera ayrıntısı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2'lerle ilgili merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. SİHA'larla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin fotoğraflar paylaşan Bayraktar, "Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde Bayraktar TB2 ile yeni denemeler yaptık. Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek. Semalarımızda Hür ve Özgür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN KAMERA AYRINTISI

Paylaşılan fotoğraflardan birinde Bayraktar TB2'de kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması gözlerden kaçmadı.

Bir başka fotoğrafta ise komuta odasında Selçuk Bayraktar ve kontrol ekibine ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün eşlik ettiği görüldü.

ASELSAN ÜRETİMİ CATS MI DENENDİ?

Bu durum Kanada'nın bazı teknolojiler için Türkiye'ye yapılan ihracat iznini geçici olarak durdurması üzerine CATS kamera sistemlerinin İHA'lara entegrasyonuna yönelik çalışmaları akıllara getirdi. Fotoğraflardaki ayrıntılar, uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi'nin Bayraktar TB2'lerde ni denendiği sorusunu akıllara getirdi.