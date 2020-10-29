Türkiye'de ilk! Elazığ'da yerli ve milli 'spin kaplama cihazı' üretildi





'CİHAZDAKİ METOTLAR DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR CİHAZDA YOK'



Ürettikleri cihazla organik bir malzemeyi herhangi bir yüzeye kolaylıkla kaplayabildiklerini belirten Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Kapladıktan sonra bununla farklı elektronik aygıtlar yapabilirsiniz. Örneğin organik güneş pili, ışık yayan diyot. Yani elektroniğin temeli olan bütün aygıtları organik malzemeden kolaylıkla yapabilirsiniz. Onları üretebilmek için öncelikle böyle bir cihaza ihtiyaç var. Biz bu cihazı üretirken 2 yıl Ar-Ge çalışması sürdü. 2 yıldan sonra motorumuz, elektronik aksamından sonra yazılım ve son aşamada ise cihaz, ticari ürün olarak üretildi. Üretimi yapıldıktan sonra farklı uygulamalarda önce biz kullandık. Farklı bilimsel çalışmalar yaptık. Üretmiş olduğumuz cihazın teknik özelliklerine göre kendi laboratuvarımızda farklı nano malzemeler ürettik. Bu malzemelerin cihazın metotları ile olan kıyaslamasını yaptık. Örneğin cihazımızda 3 farklı metot var. Bu metotlar dünyada herhangi bir cihazda yok. Bizim cihazda 3 metot aynı anda var. Birincisi statik kaplama, ikincisi dinamik kaplama, üçüncüsü ise değişken kaplama metodu. Bu üç farklı metodu kullanarak aynı malzemeyi ürettik. Daha sonra bunun elektriksel, yapısal özelliğini karakterize ettikten sonra gerçekten üretim metotlarının etkili olduğunu gördük" dedi.