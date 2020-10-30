Evde maske üretimi dikiş makinesi satışını patlattı

Pandemi sürecinde piyasada arz azalınca evde maske üretimine yönelen tüketici, dikiş makinesi satışlarını da patlattı. Pazarın yüzde 90'ını elinde bulunduran ABD merkezli dikiş makinesi üreticisi Singer'in Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, "Maske dikmek için çok fazla makine satışı yaptık. Hatta bazı belediyelerin öncülüğünde ufak atölyeler kurduk. Dikilen maskeleri belediyeler alıp millete dağıttı. Hâlâ evlerde ve halk eğitim merkezlerinde kurulan küçük atölyelerde maske ve tıbbi kıyafet dikimi devam ediyor. Meslek liseleri de bu makinelerle üretim yapıyor" dedi. Parlak yılda 200-250 bin bandında dikiş makinesi satan Singer'in pandemide 449 lira ile 50 bin lira aralığında olan dikiş makinesi satışlarını yüzde 50'nin üzerinde artırdığını kaydetti.Evde zamanını verimli kullanmak isteyen tüketicinin hobi amaçlı da dikiş makinesi satın aldığını ve bu ürünlerin satışını da yaptığını ifade eden Parlak, "Evdeki mevcut ürünleri kullanarak yeni ürünler üretmek insanların hoşuna gitti. Türk halkı pandemide unuttuğu dikiş dikme alışkanlığını yeniden kazandı" ifadelerini kullandı. Parlak, markanın 2021'in son çeyreğine kadar üretim hattının dolu olduğunu vurguladı.Türkiye'nin pandemi sürecinde tedarik pazarlarına yakınlığı ve kaliteli işgücü nedeniyle pek çok markanın üretim merkezini kaydırmayı düşündüğü bir pazar haline geldiğini dile getiren Parlak, "Biz de kalıplarımızı Türkiye'ye getirip burada üretim yaptırmayı düşündük. Türkiye'deki bütün fabrikaları gezdik ancak yüksek standartlı üretim yapan üreticilerin kapasiteleri çoktan dolmuş. Ama fırsat bulduğumuzda burada da üretim yaptırmak istiyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin satış performansıyla ABD ve Almanya'dan sonra üçüncü sırada olduğunu dile getiren Parlak, "Türkiye'de mekanik makine satışlarımız daha yüksek. Sanayi makinelerinden de geçen yıl çıkma kararı almıştık. Türk halkı yeniden dikiş dikmeye başladığı için satış performansı yükseldi" dedi. Özellikle A101 ve BİM gibi ucuzluk marketlerinde uygun fiyatlarla satışa sundukları dikiş makinelerinin ciddi talep gördüğünün altını çizen Parlak, "Bu yıl satış adetlerimizi 100 bin artırdık" diye konuştu.