Bu ayın kısa çalışma ödeneği hangi gün ne zaman hesaplara yatacak? Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Pandemi sürecinin ekonomiye negatif etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan kısa çalışma ödeneği ödemeleri için binlerce vatandaşın araştırmaları da son günlerde hız kazandı. Bu kapsamda her ay bir önceki ayın ödemelerinin yapıldığı bilinirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin Kasım ayı tarihlerini duyurdu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kasım ayı (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği hangi gün yatacak? İşte detaylar…

KASIM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HANGİ GÜN YATACAK?

Ülkemizde salgının ekonomik açıdan etkilerini vatandaşlar üzerinde en aza indirebilmek amacıyla verilen ödeneklerden biri olan Kısa çalışma ödeneği eylül ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar ay sonun gelmesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek olan tarih açıklamasını beklerken Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları duyurdu.