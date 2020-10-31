Bu ayın kısa çalışma ödeneği hangi gün ne zaman hesaplara yatacak? Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Pandemi sürecinin ekonomiye negatif etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan kısa çalışma ödeneği ödemeleri için binlerce vatandaşın araştırmaları da son günlerde hız kazandı. Bu kapsamda her ay bir önceki ayın ödemelerinin yapıldığı bilinirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin Kasım ayı tarihlerini duyurdu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kasım ayı (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği hangi gün yatacak? İşte detaylar…
Ülkemizde salgının ekonomik açıdan etkilerini vatandaşlar üzerinde en aza indirebilmek amacıyla verilen ödeneklerden biri olan Kısa çalışma ödeneği eylül ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar ay sonun gelmesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek olan tarih açıklamasını beklerken Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk,
çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.