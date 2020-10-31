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Bu ayın hangi gün ne zaman hesaplara yatacak? Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan Ekim ayı ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih de geçtiğimiz gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından duyuruldu. Peki, Bu ayın kısa çalışma ödeneği hangi gün ne zaman hesaplara yatacak? Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:29 ABONE OL
Bu ayın kısa çalışma ödeneği hangi gün ne zaman hesaplara yatacak? Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Pandemi sürecinin ekonomiye negatif etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan ödemeleri için binlerce vatandaşın araştırmaları da son günlerde hız kazandı. Bu kapsamda her ay bir önceki ayın ödemelerinin yapıldığı bilinirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin Kasım ayı tarihlerini duyurdu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kasım ayı (KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği hangi gün yatacak? İşte detaylar…

KASIM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HANGİ GÜN YATACAK?

Ülkemizde salgının ekonomik açıdan etkilerini vatandaşlar üzerinde en aza indirebilmek amacıyla verilen ödeneklerden biri olan Kısa çalışma ödeneği eylül ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar ay sonun gelmesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek olan tarih açıklamasını beklerken Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları duyurdu.

Bu ayın kısa çalışma ödeneği hangi gün ne zaman hesaplara yatacak? Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

Bu ayın kısa çalışma ödeneği hangi gün ne zaman hesaplara yatacak? Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk,

çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

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Bu ayın kısa çalışma ödeneği hangi gün ne zaman hesaplara yatacak? Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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