Karatay’da lavantaların ikinci hasadı yapıldı

Tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılan kokulu çiçekleriyle arıcılığa da katkısı olan lavanta bahçesi renkli görüntüsü ile de fotoğraf karelerini süslüyor. Saraçoğlu Mahallesi'nde oluşturulan lavanta bahçesinin güzellikleri ile çekim merkezi olurken yağı ile de Karatay'ın ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Lavanta bahçemiz güzellikleri ile gözlerimizi, hasat edildikten sonra yağı ile de Konyamızın ve Karatayımızın ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.



"LAVANTA BAHÇESİ TURİZM MERKEZİ HALİNE GELECEK"



Lavantanın görsel güzelliğinin yanında katma değerinin yüksek olduğunu ve gelir getirici bir ürün olduğunu ifade eden Kılca, şunları söyledi; "Farklı zenginliklere, eşsiz güzelliklere, verimli ve bereketli topraklara sahip bir ilçede yaşıyoruz. Saracoğlu Mahallemizde 90 bin metrekarelik alanda oluşturduğumuz lavanta bahçemize 90 binin üzerinde lavanta fidanı dikmiştik. Geçtiğimiz yıl oluşturmuş olduğumuz lavanta bahçemizden verim almaya başladık ama lavanta 3 yıl sonra en yüksek verime ulaşıyor. Yetiştiren, üreten ve kazanan, aynı zamanda turizm alanında da kazandıran lavanta bahçelerimizi gezip, burada fotoğraf çektirmek ve kokusunu içlerine çekmek isteyen misafirlerimiz ile birlikte buralar önemli bir turizm ziyaret merkezi haline gelecek. 2-3 sene sonra bambaşka bir manzara ile karşılaşacağız. Lavanta bahçemiz ile tarıma dayalı ve onun türevleri olarak da çok önemli bir ekonomik kazanım sağlanmış olacak."



Antiseptik özelliğinden dolayı korona virüs salgını döneminde lavantanın öneminin daha da arttığını belirten Başkan Kılca, "Lavantanın mikroplardan arındırma özelliği bulunuyor. Kozmetik alanında çok önemli bir bitki. Bu alanda da güzel sonuçlar elde ediliyor. Çalışmalarımızı gören çiftçilerimizi lavanta üretimine teşvik edebilirsek mutlu oluruz. Karatay Belediyesi olarak çiftçilerimize, vatandaşlarımıza örnek olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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