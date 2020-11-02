Karadenizli balıkçılar hamsiyi bekliyor

1 Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte palamutta yaşanan bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Ancak hava sıcaklıklarının yüksek gitmesi nedeniyle Karadenizli balıkçılar istedikleri hamsi avı miktarına ulaşamadı. Batı Karadeniz'de hamsi avı yapılırken Orta ve Doğu Karadeniz'deki balıkçılar ise hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor. Zonguldak bölgesinde avlanan hamsi, Samsun'da kilogramı 20 TL'den satışa sunuluyor.



Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, hava sıcaklıklarının çok yüksek gittiğini söyleyerek, "Hamsi bu sene gecikecek. Eski tarihlerde hamsi hep 10 Kasım'dan sonra olurdu ama bu sene bayağı gecikecek. Çünkü deniz suyu çok sıcak bu sene. Balıklar hep kıyıda. Hamsi var burada ama az. Avlanan Karadeniz'deki hamsi Marmara'dan geliyor. Şu an Karadeniz'de hamsi az havalardan dolayı, sıcaktan dolayı. Sıcak olduğu müddetçe balıklar toplanmıyor, dağınık şekilde gidiyor. Böyle sıcak devam ederse hamsi gelmez. Ne zaman ki havalar soğursa o zaman hamsi olur" dedi.



Selami Düzgün ise sezonun palamut bolluğu ile başladığını, hamsinin de bolca avlanmasını beklediklerini belirterek, "Hamsi az ama çoğalacak. Palamut boldu bu sene ama hamside gelecek ancak denizler sıcak olduğu için hamsi yok. Karadeniz hamsi yiyecek beklentimiz o. Havalar soğuduğu zaman hamsi gelecek inşallah. Deniz sıcak olduğu için hamsi yok. Hamsi Karadeniz'in olmazsa olmazıdır. Karadenizliler için peynir ekmek gibi vazgeçilmezdir" şeklinde konuştu.

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