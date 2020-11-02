SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi: Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika haberi... Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geldi. EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıtta çifte indirime gidildiğini duyurdu. EPGİS'ten yapılan açıklamada bu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."
İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,71 liradan 6,55 liraya, Ankara'da 6,79 liradan 6,63 liraya, İzmir'de ise 6,81 liradan 6,65 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,13 liradan 6,01 liraya, Ankara'da 6,19 liradan 6,07 liraya ve İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya gerileyecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde bugün piyasa açılışı öncesi uluslararası piyasalarda 36,55 dolardan işlem gördü.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE PETROL FİYATLARI SON 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE GERİLEDİ
Artan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Avrupa ülkelerinin peş peşe sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle petrol talebinin azalmasının ardından petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Almanya, Fransa, Belçika ve Yunanistan ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri de birtakım kısıtlamalar getirdi.
Piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamından da olumsuz etkilendi.
Ayrıca, Libya'nın petrol ihracatının 1 milyon varile yaklaşması düşük talep baskısı altındaki piyasaların arz fazlası endişelerini arttırırken, Demokrat parti adayı Joe Biden'nın seçimi kazanması durumunda İran'ın da piyasaya geri döneceği endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.
Brent petrolde teknik olarak 38,10 ile 38,78 dolar aralığının direnç, 35,86 ile 35,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.