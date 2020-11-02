Türk somonundan dünya pazarına hızlı giriş: 11 ayda 1 milyar dolar ihracat

TÜRK SOMONUNDA İHRACAT 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türk Somonunun Rusya ve Japonya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; "Bu yılın 11 ayında Türk Somonu ihracatında 1 milyar doları aştık.2023 hedefimizi ise 2 milyar dolar olarak revize ettik. Şuanda Norveç Somonunun ciddi bir rakibiyiz. Bakanlığımızın Türk Somonunda markalaşmaya gitmesiyle birlikte ciddi bir başarı elde ettik. Su ürünleri yetiştiricilerini bakanlık olarak destekliyoruz. Alabalıkta da ciddi bir ihracatımız var. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine alabalık ihraç ediyoruz. Bu pazarda artık Türkiye'de var" dedi.