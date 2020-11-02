Yoldaki iddiasını denize taşıdı

Nissan, 2017'den beri sponsorları arasında yer aldığı Rixos Sailing Cup 2020'de de yollardaki iddiasını denize taşıdı. Bu yıl 5'inci kez yelkencileri ağırlayan Rixos Sailing Cup, 19-23 Ekim'de "Dostluk Kazansın" sloganıyla gerçekleşti. Yerli ve yabancı 300'ün üzerinde sporcunun 39 tekneyle yarıştığı etkinlikte, zorlu bir parkurda yelken keyfi ve heyecanı yaşandı. Nissan da hem destekçi hem de yarışmacı olarak yer aldı. Bu, Nissan yelken takımının katıldığı dördüncü Rixos Sailing Cup oldu. Ayrıca 2020 UEFA Champions League resmi sponsoru da olan Nissan, etkinlik kapsamında SUV modeli Qashqai'nin UEFA Champions League'e özel tasarlanan modelini tanıttı.