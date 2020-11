İhracat rekoru: 17.3 milyar $

Kur üzerinden yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarına rağmen, ekonomide dışa bağımlılığı azaltıp ihracata ve katma değere dayalı yeni bir döneme girmenin adımlarını atan Türkiye, hedefine emin adımlarla ilerliyor. Dün açıklanan PMI verilerinde dünyada yedinci olan Türkiye, ihracatta da tarihi bir rekora imza attı. Ekim ayı ihracatı yüzde 5.6 artarak 17 milyar 333 milyon dolarla aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ekimde her iş günü ortalama 825.4 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, her saat 34.4 milyon dolar, dakikada ise 573 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta yeni ve tarihi rekorlarla hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi. Pekcan, yeni tip koronavirüs salgını koşullarına rağmen 17.3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getirdi" dedi. Pekcan, 3'üncü çeyrekte, 2'nci çeyreğe göre ihracatta yüzde 34 artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, ekimde ithalatın yüzde 8.5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.Altın hariç verileri de paylaşmak istediğini belirten Pekcan, "19.7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının altın ithalatı olduğunu görüyoruz. 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5.1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 10 ay itibarıyla 175.9 milyar dolar ithalat içinde 20.5milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır" dedi. Ayrıca, ekim ayında yapılan ihracatın 5 milyar 715 milyon liralık kısmının Türk Lirası ile yapıldığı açıklandı.Kovid-19 ürünleri ihracatı, Ekim ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; solunum cihazları yüzde 565, maske ve önlük yüzde 548, tanı kitleri yüzde 141, dezenfektan ihracatı ise yüzde 32 artış gösterdi. Ekim ayında, toplam Kovid-19 ürünü ihracatı yüzde 208 artışla 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk on aylık döneminde ise Kovid- 19 ürünleri ihracatı 694 milyon dolara ulaşırken; 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 220 artış sergiledi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı İsmail Gülle, Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atıldığını belirterek, Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165.9 milyar doları yakalayacaklarını söyledi. Ekimde bin 742 firmanın ihracata 'merhaba' dediğini belirten Gülle, "Aynı zamanda yılbaşından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da bir rekor kırdık, özellikle son aylarda ihracata başlayan firmalarımızın sayısında kayda değer artışlar gözlemliyoruz. Ekim ayı içerisinde toplam 42 bin 559 firmamız ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu. Ekimde önceki yılın aynı ayına göre 20 sektörün ihracatını artırdığını ifade eden Gülle, "Hazır giyim, mobilya ve halı sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 milyar 916 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken, 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ikinci, 1 milyar 725 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu" dedi. Ekimde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 620 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 495 milyon dolarla İngiltere ve 966 milyon dolarla Irak oldu. Gülle, ekimde ihracatçıların Türk bayrağını 208 ülkede dalgalandırmayı başardığını dile getirdi.Yerli üretimdeki olumlu gelişmelere işaret eden Albayrak, otomotiv ve hafif ticari araç satışlarında yerli araçların payının 20 yıl sonra ilk defa yüzde 50'yi geçtiğini söyledi. Enflasyonun pandemiye rağmen halen şubattaki seviyenin altında olduğunu ifade eden Albayrak, 2021'de enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunde emin adımlarla ilerliyoruz. V tipi toparlanma devam ediyor, istihdam artıyor, ihracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı yüzde 50'yi aştı" dedi.Ekonomide, pandeminin etkisinin azaltılması için alınan önlemlerle üçüncü çeyrekte yaşanan güçlü toparlanma, reel sektör öncülüğünde devam ediyor. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 1.1 puan artarak 53.9'a yükseldi. Eşik değer 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçları imalat sektörünün, salgın nedeniyle yaşanan daralmanın ardından üst üste 5 ay büyüdüğünü ortaya koydu.İSO tarafından açıklanan verilere göre, yeni siparişlerde artış trendi 5 ayı geride bırakırken, imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Yeni ihracat siparişlerinde de artış kaydedildi. Böylece firmalar üretim hacimlerini ekim ayında da yükseltti ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. Yurtdışından alınan yeni siparişlerdeki güçlü iyileşmenin yansıması olarak, toplam yeni siparişlerde genele yaygın artışlar gerçekleşti. Takip edilen 10 sektör içerisinde yeni ihracat siparişleri artan sektör sayısı eylülde 4 iken, ekimde 8'e yükseldi.İstihdamda devam eden belirgin artış, üretimdeki genişlemeyi destekledi. İstihdam yaratma hızının Şubat 2018'den beri en yüksek düzeye ulaşması dikkati çekti. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörler istihdam artışı sağladı.