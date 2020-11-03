İstanbul’un dünyadaki önemi artacak

HSBC Grubu küresel büyümenin merkezi büyük şehirlerin bugününü ve geleceğini analiz etti. HSBC Şehir Raporları'na göre; büyük şehirlerin Kovid-19 sonrasında küresel ekonomideki önemlerini artırabilmeleri için yeni ticaret akışlarını desteklemeleri, sürdürülebilir inovasyonu önceliklendirmeleri ve insan sermayesini güçlendirmeleri gerekiyor. Buna göre; İstanbul'un dünya ekonomisindeki yeri yükselecek. HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, konuyla ilgili şunları söyledi: "İstanbul, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü ve çok yönlü ekonomilerinden biri. Biz, İstanbul'un potansiyelini uluslararası platformlarda anlatıyoruz."