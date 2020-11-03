Kasım ayı kira zammı belli oluyor! TEFE TÜFE oranı ile 2020 Kasım ayı kira zammı oranı belli oldu mu?

Kasım ayı kira zammı ile ilgili son dakika araştırmaları sürüyor. Bilindiği üzere ev sahipleri, her yıl kiralara belli oranda zam yapabiliyor. Bu zamlarda ise bir üst limit bulunuyor. Enflasyon rakamları ile de bu üst limit belirleniyor. Peki, Kasım ayı kira zammı ne kadar? TEFE TÜFE oranı ile 2020 Kasım ayı kira zammı oranı belli oldu mu? İşte detaylar;

KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

2020 Kasım kira zam oranı henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.