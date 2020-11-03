Turkish Cargo Avrupa’nın en iyisi seçildi

TÜRKHava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen Air Cargo News Awards 2020'de, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi. Ödül etkinliğinde kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Turkish Cargo'nun dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ettiğini belirtti. Aycı, "Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojilerle zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı'nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartIST olacak" dedi.