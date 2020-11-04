Enflasyon beklentinin altında

KUR atağına rağmen, hükümetin üreticiye nefes aldıran destekleri, enflasyondaki artışı yavaşlattı. Ekimde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 2.13 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 11.89 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, son aylarda yaşanan kur atağına rağmen, pandemi öncesi şubat ayında yüzde 12.37 olarak gerçekleşen seviyenin altında kaldı.TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Bu grubu yüzde 3.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.45 ile ev eşyası takip etti. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27.4 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 38.58 ile erkek kazağında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 30.94 ile limon oldu.