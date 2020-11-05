BİSSE 60 milyon TL’ye yeni fabrika kuracak

BİSSE'nin 2020 yılına dair faaliyetlerini değerlendiren ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli, BİSSE'nin hikâyesinin tam 44 yıl önce İstanbul Vefa'da tutulan 60 metrekarelik bir dükkânda iki küçük makine ile başladığını söyledi. Bugün hikâyenin Eyüp'teki 3 bin metrekare alana sahip fabrikaya uzandığını belirten Kefeli, yatırıma dair şunları aktardı: "BİSSE olarak 45'inci yılımıza doğru ilerlerken markamıza yatırım yapıyoruz. Fabrika yatırımından ihracat performansının artırılmasına, mağaza konseptinden ürün gamının genişletilmesine ve yeni mağaza yatırımlarına kadar birçok adım atmaya başladık."BİSSE, İstanbul'da ilk etapta 8 bin metrekare alan üzerine, 1.200 kişiye daha istihdam sağlayacak, çevreye duyarlı ve son teknoloji depo sistemlerine sahip yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştiriyor. Nisan 2021'de faaliyete geçecek fabrika sayesinde şirket, mevcut üretim aşamasındaki ithalat oranını yüzde 10'a indirerek ülkeye sağladığı katma değeri artıracak. Bu yatırımda BİSSE Eğitim Merkezi ile Moda Eğitim Merkezi'nin de yer alacağını söyleyen Onur Kefeli, şunları kaydetti: "Bunun için 3 farklı üniversite ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yeni fabrikamızın kapasitesini 2023'te 20 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece kalite ve teknoloji açısından Avrupa'da ilk 5 gömlek fabrikası arasında yer alacağımıza inanıyoruz. Pandemi ile birlikte ihracata odaklandık. Güney Afrika, Almanya, Belçika, İsveç, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve ABD'ye ihracat gerçekleştiriyoruz."