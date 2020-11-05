Ekim ayı işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ayın İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

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Ekim ayı ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ayın İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı maaşı ödemeleri için araştırmalar ay sonu itibarıyla vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan bu ücretten faydalanan vatandaşların gündeminde yer alan bu konuya dair açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından her ay yapılıyor ve ücretlerin ödeneceği tarih duyuruluyor. Peki, Bu ay İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı işsizlik ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 17:42 Son Güncelleme: 5.11.2020 17:45 ABONE OL
Bu ayın İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara sağlanmakta olan ödenekle ilgili olarak Ekim ayı maaşı için binlerce vatandaşın araştırmaları hız kazandı. Konuya ilişkin açıklamanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılması beklenirken Selçuk, ödeneğin yatacağı tarihi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki, Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatar? İşte tüm detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? EKİM AYI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ TARİHTE YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı her ay belirlenen tarihlerde yatan ücrete dair detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Buna göre ödeme tarihlerinin duyurulmasının ardından ödeneğin yatacağı tarih vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini aldı.

Bu ayın İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan

Bu ayın İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

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Ekim ayı işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ayın İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
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