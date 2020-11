Öğrenciler tablet seviyor

Pandemi sonrasında okulların eski düzenine dönmesi artık çok zor... Çocuklar yeni döneme ailelerinden daha hızlı uyum sağlarken, kullanacakları cihaz konusunda tabletler öne çıkıyor. Apple'ın yeni iPad'i ile rakiplerinin yaşattığı deneyim arasında önemli bir fark var. İlk kuşak iPad Air ile yeni nesil iPad Air kullanım kolaylığı dışında A14 Bionic işlemcisinin performansıyla da öne çıkıyor. 4'üncü kuşak iPad Air'in 10.9 inçlik ekranına ikinci nesil Apple Pencil ile kalem rahatlığıyla çizim yapılıyor. Dikey tuttuğunuzda iPad'in sağ üstünde yer alan Touch ID sensörü aynı zamanda açma kapama düğmesi olarak kullanılıyor. Apple Pencil'ı entegre ederek daha iyi not alma özelliği sunuyor. iPad'de not alırken, Akıllı Seçim el yazısını çizimlerden ayırmak için aygıt içi yapay öğrenme kullanılıyor. Böylece, el yazısı metinler, alışık olduğunuz hareketlerle klavyede yazılmışlar gibi kolayca seçilebiliyor, kesilebiliyor ve başka bir belgeye yapıştırılabiliyor. Şekil tanıma özelliği kullanıcıların şekiller çizmelerini sağlıyor. Veri algılayıcıları el yazısı metinler üzerinde sürekli çalışarak telefon numaraları, tarihleri, adresleri, bağlantıları tanıyor ve kullanıcıların arama yapmak için elle yazılmış bir telefon numarasına dokunma gibi işlemleri yapmalarını kolaylaştırıyor.iPadOS 14, kullanıcıların herhangi bir metin alanına doğrudan elle yazıp, bir mesaja cevap verip, Safari'de arama yapmak gibi işlemleri hızlandırıyor. Bunları yaparken, Apple Pencil'ı elinizden bırakmanızı gerektirmeyen Karalama özelliğini de iPad'e getiriyor. Karalama özelliği el yazısı metinleri gerçek zamanlı olarak klavye metnine dönüştürmek için aygıt içi yapay öğrenme özelliğini kullanıyor. Böylece yazdıklarınız her zaman gizli ve güvende kalıyor.iTunes üzerinden bir albüm veya App Store üzerinden ücretli uygulama indirdiğinizde ödemenizi doğrulamak için parmak izini kullanmanız yeterli oluyor. Gümüş, uzay grisi, roze altın renklerine ek olarak gök mavisi ve benim deneyimlediğim yeşil renkleri iPad Air'a çok yakışmış. Apple Pencil, iPad Air'a manyetik olarak yapışıp kolayca eşleşerek şarj oluyor. Kalemin yanındaki tuş ise herhangi bir komuta atanabiliyor. Oyunseverler ve profesyonel çizim yapanlar için yeni iPad Air, Apple'ın bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş çip olan A14 Bionic'i kullanıyor. Üstelik daha önce işlemciler ilk olarak iPhone'da kullanılırken, iPad Air A14 işlemciyi kullanan ilk cihaz oldu. Aslında iPad Air'ı farklılaştıran en önemli özellik, 4K videoları çekip üzerinde düzenlemeleri de yapıp paylaşacağınız bir cihaz olması. Wi-Fi 6 performansı, yüzde 60 daha hızlı LTE bağlantısı, A14 Bionic de yeni iPad Air'in özellikleri...UZAKTAN eğitim ve ofis görüşmeleri için ön yüzünde 7 MP FaceTime HD kamera bulunan iPad Air, şimdi daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K video çekimleri için 12 MP arka kameraya sahip. iPad Air'in yeni tasarımında, kullanıcıların video seyrederken daha geniş stereo sesin keyfini yaşayabilmeleri için ses deneyimini üst seviyeye çıkaran yatay modda stereo hoparlörler de bulunuyor. Böylece görüşmelerde ses ve görüntü sorun olmuyor. WiFi 6 performansıyla telekonferanslarda kesilme minimuma düşüyor.Orta segment telefonlarda dev ve kaliteli ekran, yetenekli kamera, hızlı şarj, uzun pil ömrü dikkat çekiyorORTA segment telefonlardaki yarış artıyor. Bir süredir deneyimleme şansı yakaladığımız Huawei P smart Serisi telefonlarının son üyesi olan P smart 2021, fiyat performansıyla da dikkat çekiyor. 3 bin 500 TL'lik fiyatıyla daha ulaşılabilir olan telefon, 6.67 inç Full HD ekranı, 5 bin mAh'lik çok uzun pil ömrü ve kullanıcıların hayatlarından her anını yakalamalarını sağlayan daha akıllı kamerasıyla tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.Orta segment telefonların en önemli döngüsü oyun oynarken performans ve pilin yeterli olması. Yani performans yüzünden bir oyunu telefonda oynayamamak kullanıcıyı üzüyor. Full HD ekran oyun ve video oynatma için sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Telefonun yan tarafındaki açma düğmesine entegre parmak izi sensörü, kullanıcıların telefonun kilidini daha hızlı ve güvenli bir şekilde açmasına olanak tanıyor. P smart 2021, kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak 22.5 W HUAWEI SuperCharge özelliğine sahip. Sadece 10 dakikalık şarjla akıllı telefon iki saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. 5 bin mAh yüksek kapasiteli pil ile yeni akıllı telefon, 35 saat boyunca çevrimiçi video oynatmayı destekleyen uzun süreli bir heyecan deneyimi sunuyor. Yüksek kapasiteli pil ayrıca 23 saat boyunca 4G internette gezinmeyi de sağlıyor. P smart 2021'in AI teknolojisi sayesinde gece fotoğrafçılığı da yapılabiliyor.