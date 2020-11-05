Pıyasada gergin bekleyiş

ABD başkanlık seçimleri küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep oldu. Seçim öncesi Demokrat aday Joe Biden'ın önde olması ancak seçim akşamı Başkan Donald Trump'ın öne geçeceği beklentisi ile bu kez güvenli limanlara doğru bir kayış gerçekleşti. Ardından Biden'ın şansının tekrar artması ve seçimin belirsizliğe girmesi ile birlikte fiyatlamalarda tekrar bir değişim oldu. Küresel piyasalarda hareketli saatler yaşandı. Anketlerin tahmin ettiğinden çok daha yakın olan seçimde tahvil faizleri ve dolar yükselirken, hisse senedi piyasaları da artıya geçti. Borsalar Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin artmasını fiyatlarken, teknoloji hisseleri yükseldi.Erken sonuçlar Asya'daki küresel yatırımcıların büyük portföy değişikliklerini erteleme eğilimine götürdü. Uzakdoğu borsalarında yüzde 1'ye yakın yatay bir seyirle gün kapandı. Rusya başta olmak üzere Avrupa borsalarında da yüzde 4'lere varan oranlarda artışlar oldu. Rusya yüzde 3.6, Londra'da yüzde 1.2, Almanya'da yüzde 1.1 oranında artışlar görüldü. ABD piyasalarında Dow Jones future'ları düşüş yaşarken Nasdaq'ta artıdaydı. Türkiye'de de BIST 100 endeksi yüzde 1.47 artışla günü kapattı.Seçim, Türk Lirası varlıklarının fiyatlamalarında da etkili oldu. TL dolar karşısında yönünü aşağı çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının izlendiği dakikalarda dolar/TL kuru 8.46 seviyelerine kadar geriledi. Donald Trump'ın arayı kapamasıyla sabah saatlerinde 8.42 seviyesinin altını da test etti. Doların altı büyük küresel para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi, bir aydan uzun süredir en büyük düşüşünü yaşadı. Endeks yüzde 0.7'ye yakın düştü. Euro dolar paritesi de yüzde 0.2 artışla 1.17 oldu.WALL Street ve finans sektörü yöneticileri, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde sandıkların kapanmasından sonraki saatlerde net bir kazanan ortaya çıkmadığı için piyasalarda ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, finans sektörüne büyük vergi indirimleri ve regülasyonun azaltılması için vaatte bulunurken, özellikle uluslararası ticarette dalgalanma ve öngörülemezlik bekleniyor. Birçok Wall Street bankasının en sevdiği temsilciler de Kongre'ye bir gecede geri döndü. Demokratların önderliğindeki Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nin tüm üyeleri yeniden seçildi. Komite başkanı Maxine Waters, Temsilci Patrick McHenry gibi kolayca kazandı. Cumhuriyetçiler'den Andy Barr, French Hill, Ted Budd ve ılımlı New Jersey Demokrat üyesi Josh Gottheimer de sektörün sevdiği isimler arasında yer alıyor.