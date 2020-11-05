Son dakika | Bakan Dönmez güzel haberi duyurdu! Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." dedi.

"BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Dönmez'den flaş duyuru! Karadeniz Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı... | Video