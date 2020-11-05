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| güzel haberi duyurdu! Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı...

haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin milli sondaj gemisi Fatih ile ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu. , 'Fatih'in hazırlık çalışmaları sonrası Türkali-1 kuyusunda 75 gün sürecek sondaja başladığını söyledi.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 11:09 Son Güncelleme: 5.11.2020 11:40 ABONE OL
Son dakika | Bakan Dönmez güzel haberi duyurdu! Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." dedi.

"BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Dönmez güzel haberi duyurdu! Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı...
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