Son dakika | Bakan Dönmez güzel haberi duyurdu! Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." dedi.
pic.twitter.com/fTNna3VOHb Karadeniz'in #Fatih'i matkabı döndürdü.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 5, 2020
Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.
Sondajımız 75 gün sürecek.
Bereketli olsun. 🚢🇹🇷
"BEREKETLİ OLSUN"
Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Son dakika! Bakan Dönmez'den flaş duyuru! Karadeniz Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı... | Video