Türk somonu ihracatında yüzde 52’lik artış

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk su ürünleri sektörünün 2019 yılında 1 milyar 38 milyon dolarlık ihracatla ilk kez 1 milyar dolar barajını geçtiğini, 2020 yılı sonunda da pandemiye rağmen 1 milyar dolar barajını geçecek performans ortaya koyduğunu söyledi. Bu yılın 10 aylık diliminde su ürünlerinde 196 ton ihracat gerçekleştirildiğini belirten Sinan Kızıltan, 2023 hedeflerinin ise 2 milyar dolan olduğunu söyledi.

TÜRK SOMONUNDA İHRACAT YÜZDE 52 ARTTI

Su ürünleri sektörünün Türkiye'de 2000 yılı sonrasında büyük gelişim gösterdiği belirten Sinan Kızıltan, "2000 yılında 60 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılı sonunda 1 milyar 38 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı için 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Türk somonu 2019 yılının Ocak – Ekim döneminde 26 milyon 252 bin dolar iken, 2020 yılının 10 aylık döneminde yüzde 52'lik artışla 40 milyon dolara ulaştı. Türk somonu ihracatında 2020 yılı sonunda 50 milyon dolar rakamını geçmeyi hedefliyoruz. Türk somonu günümüzde su ürünleri ihracatımızdan yüzde 5 pay alıyor. 2025 yılına geldiğimizde Türk somonunun toplam ihracatımızdan aldığı payın yüzde 10 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

LEVREK VE ÇİPURA İHRACATI YÜZDE 6 ARTTI

Levrek ve Çipura'da da ihracat artışı yaşandığını kaydeden Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan; "2020 yılının Ocak – Ekim döneminde Türkiye'den yapılan su ürünleri ihracatında levrek yüzde 6'lık artış ve 295 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Levrekten sonra en çok ihraç ettiğimiz balık türü ise Çipura oldu. Çipura ihracatımız 2019 yılının Ocak – Ekim döneminde 242 milyon dolar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 6'lık gelişimle 256 milyon dolara çıktı. Alabalık ihracatımız yatay bir seyirle 100 milyon dolar olurken, kaya levreği yüzde 11'lik artışla 5,5 milyon dolar oldu." dedi.