Yapılandırmanın kapsamı genişledi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen vergi borçlarının yapılandırılması başta olmak üzere pek çok alanda vatandaşı rahatlatacak olan düzenlemelerin yer aldığı torba kanunda yapılandırmanın kapsamı genişletildi. Çiftçiler, orman köylülerinin borçları, belediyelerin DSİ olan su borçları da yapılandırma kapsamına alındı. Torba Kanun'un 4. maddesinde yapılan değişiklikle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarının ve orman köylülerinin 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve ödenemeyen kredileri yeniden yapılandırılacak. Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yüzde 3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının ödemelerine Kasım 2021'de başlanacak.TBMM Genel Kurulu'nda teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.İL özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK,Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar da yapılandırma kapsamında yer alacak.