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Milli kamera işaretledi milli vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 (Silahlı ), tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 7.11.2020 ABONE OL
Milli kamera işaretledi milli SİHA vurdu

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2, entegrasyon çalışmaları devam eden Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile dün önemli bir teste imza attı. Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi'nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Milli kamera CATS işaretledi Bayraktar TB2 SİHA, MAM-L ile 12'den böyle vurdu | Video

UZAK MESAFEDEN İSABET
Bayraktar TB2'den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi'ndeki Hedef Adası'na yerleştirilen hedefi, CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu. CATS'in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri de denendi.

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Milli kamera işaretledi milli SİHA vurdu
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