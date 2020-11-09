Akkuyu’ya çifte nükleer güvenlik yolu

Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olacak ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Mersin-Antalya Karayolu'ndan Akkuyu NGS için tahsis edilen sahaya bağlantı sağlayacak iki farklı seviyeli kavşak yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen faaliyetler 2021'de tamamlanarak bağlantı yolu ve kavşak hizmete açılacak. Proje kapsamında ayrıca inşaat sahasına güvenli giriş çıkışı sağlamak amacıyla ikinci bir bağlantı yolunun yapımına başlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2021-2023 bütçesinde nükleer güç santralleri projeleri ile nükleer altyapının geliştirilmesine geniş yer verildi. Bu yıl yüzde 16.25'i tamamlanan Mersin Akkuyu NGS inşaatının 2021'de yüzde 27.5, 2022'de yüzde 41.5, 2023'te de yüzde 56.25'i tamamlanması hedefleniyor.