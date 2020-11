Efsane Kasım 10 milyarı aşacak

Pandemi döneminde evden çıkmayan tüketicinin yüksek talebiyle rekor üstüne rekor kıran e-ticaret ciroları, Black Friday, 11.11 ve Siber Pazartesi gibi dev indirim günlerini içine alan kasım ayında da rekor kırmaya hazırlanıyor. Geçen yıl otomobil satışlarıyla 5 milyar lirayı aşan ciroların bu yıl ise ikiye katlanıp 10 milyar lirayı aşması öngörülüyor. GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "10-11 Kasım'da önce Kazananlar Günü kampanyasını gerçekleştireceğiz. Kampanya 10 Kasım saat 17.00'de başlayacak ve 11 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek. Birçok farklı kategoride sepet indirimleri de uygulanacak. Yüksek talep gören bazı ürünlerde sürpriz indirimler de yapılacak" diye konuştu. Kasım sonunda ise Süper Cuma kampanyasını başlatacaklarını dile getiren Kantarcı, koronavirüsün etkisiyle herkes için zorlu geçen 2020'nin tüketici alışkanlıklarını da değiştirdiğini, bu değişimin yansımalarını kasımdaki kapmanyalarda görmeyi öngördüklerini ifade etti. Kantarcı, "Genel olarak en fazla ihtiyaca yönelik ürünlerin satışında artış yaşanacağını öngörüyoruz. Kampanya günlerinde GittiGidiyor üzerinden yapılacak alışverişlerde geçen yıla kıyasla 2 kat artış bekliyoruz" dedi.Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar ise kasım ayındaki indirim kampanyalarının hem on binlerce KOBİ ve esnafın işini büyüttüğünü hem de milyonlarca müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde Süper İndirim Günleri, 26-27-28 Kasım tarihlerinde ise Efsane Günler için hazır olduklarının altını çizen Acar, "Kasım boyunca 7 gün sürecek kampanyalarımızda yüzbinlerce ürünü avantajlı fiyatlarla sunacağız. Kampanya döneminde en çok elektronik kategorisinden ürünlerin satışında artış yaşanacağını öngörüyoruz" dedi. Pandemi döneminde internetten alışverişe mesafeli yaklaşan milyonların e-ticaretle tanıştığının altını çizen Acar, "İş ortağımız KOBİ'lerimizin ve esnafımızın platformumuz üzerinden gerçekleşen satış hacminin geçtiğimiz yıla göre 2 kat artmasını bekliyoruz" diye konuştu.YÜZLERCE e-ticaret sitesi ve markanın kampanyalı satışlara başlayacağı indirim çılgınlığı döneminde siber dolandırıcılıkların da tavan yapması bekleniyor. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, sadece indirim günleri için kurulan paravan sahte e-ticaret sitelerinin reklam tuzağına düşülmemesi gerektiğini vurguladı. Çiğdemli, "SMS ya da mail yoluyla tüketiciyi örneğin 2 bin liralık elektronik ürünlerin 200 liraya düştüğü gibi gerçekdışı kampanya reklamlarıyla kandırmaya çalışan paravan siteler olduğunu görüyoruz. Vatandaş fırsat yakalayacağım derken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın" dedi.TİCARET Bakanlığı, 'efsane cuma' gibi özel adlarla yapılan indirimler için gereken idari yaptırımların uygulanacağını, Reklam Kurulu'nun da buna ilişkin re'sen inceleme başlattığını bildirdi. Açıklamada, "Mesafeli sözleşmelere ilişkin hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin, tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.* Web sitelerinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol edin.* Kampanyaların mantıklı olmasına dikkat edin. 500 liralık bir ürünü 50 liraya kimse satmaz.* Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakın.* E-ticaret dolandırıcıları bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri kurup, olmayan ürünleri satabilirler. Sitenin SSL sertifikasını mutlaka kontrol edin. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir.* Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir.  Telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli.* Satıcı sitesinde mutlaka 3D Secure kullanması gerekiyor.* Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın.* Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın.* Güvenlik yazılımınız güncel olsun.* Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler.* Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir.