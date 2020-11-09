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| 'dan İzmir açıklaması: "Bugün itibarıyla tamamladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan İzmir depremiyle ilgili açıklaması geldi. , "Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 15:09 Son Güncelleme: 9.11.2020 15:25 ABONE OL
Son dakika | Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: Bugün itibarıyla tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır." dedi.

Bakan Kurum şunları söyledi

Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız.

25 BİN LİRA EŞYA YARDIMI

Mobilya üreticilerimiz, eşyasını alamayan veya binası yıkılan bin aileye yaklaşık her bir ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapacak. Bu eşyalar, Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza temin edilmiş olacak.

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Son dakika | Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: "Bugün itibarıyla tamamladık"
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