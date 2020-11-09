Ticari araca “online ticaret” dopingi

Ekimde hafif ticari araç satışlarındaki artış binek otomobili geçti. ODD verilerine göre hafif ticari araç satışları ekimde yüzde 102.6 artışla 18 bin 392 adet oldu. Binek otomobil satışlarındaki artış ise yüzde 90.9 gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı yılın ilk 10 ayında yüzde 99.7 büyüdü. Ocak-ekim aylarında toplam 123 bin 323 adet araç satıldı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 14.0 arttı. Van gövde tipi yüzde 76.5 pay ve 94 bin 304 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 11.2 pay ve 13 bin 849 adetle ikinci sırada yer aldı.Hafif ticari araç pazarının ekimde yüzde 102.6 artmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle ikinci çeyrekte pandemi nedeniyle hafif ticari araç satışları üretimden kaynaklı yavaşladı. Fakat üçüncü çeyrekte üretimin artmasıyla birlikte pazarda yukarı yönlü bir hareket yaşandı. Ticari araç satışlarındaki artış KOBİ'lerin işlerinin toparlandığına dair en önemli göstergelerden birisidir. Normalleşmeyle birlikte ticaret hızlandı. Lojistik ve kargo şirketlerinin araç yatırımları arttı. Kapıda teslim gibi işlerde de önemli artış yaşandı. Belediyelerin alımlarıyla hafif ticari araç satışları büyümeye devam edecek."