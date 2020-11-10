Arnavutluk’taki FETÖ iltisaklı şirkete “para aklama” soruşturması

Arnavutluk'taFetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı olduğu bilinen Turgut Özal Education şirketinin, para aklama suçundan soruşturulduğu ve olayın Tiran Savcılığına sevk edildiği belirtildi. Yerel medyada çıkan haberlerde, polisin ülkedeki bazı eğitim kurumlarını yöneten şirkette arama yaptığı ve bu okullardaki bazı üst düzey yöneticilerin ifadelerini aldığı kaydedildi.Haberlerde ayrıca son 3 yılda firmaların özel tescil numarası olan NİPT üzerinden gayrimenkul alım satımında şüpheli işlemler yapılması, harcamaların okul masrafı ve öğrenci sayısıyla uyuşmaması nedeniyle Tiran Polisi Mali Suçları Soruşturma Dairesi'nin birkaç gün önce bu eğitim kurumunun yeni sahiplerinin ifadesini aldığı belirtildi. Şimdiye kadar 4 kişinin ifadesinin alınırken, okul ya da banka hesaplarına el koyma tedbiri uygulanmadı. Haberlerde ayrıca "Terörün finanse edilmesi gibi onlarca şüpheli işlemin, Mali Suçları Soruşturma Dairesi ve Para Aklama İle Mücadele Müdürlüğünü, banka ödemelerinin hacmi ve Turgut Özal Kolejinin eski sahipleri olan Türk vatandaşları Rahmi Tozduman, Davut Hancıoğlu, Adnan Hoşoğlu ve Yakup Arslan'a yönelik bir mali rapor hazırlamaya sevk ettiği" belirtildi.