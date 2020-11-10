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CANLI FİYATLARI: bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatı!

Dolar ve euro fiyatı ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. kurları koronavirüs kaynaklı son dakika hareketliliği içerisinde bulunuyor. Durum böyle olunca da, yatırımcısından meraklısına herkes ‘ bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, euro ve bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Kasım 2020 güncel euro ve dolar kuru...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:15 ABONE OL
CANLI DÖVİZ FİYATLARI: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatı!

Piyasaların nabzını etkileyen döviz fiyatları son dakika gelişmeleri, gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar, ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar kuru fiyatlarında son duruma göre hareket ediyor.

GÜNCEL DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 10 KASIM DÖVİZ FİYATLARI

Sabah saatlerinden bu yana vatandaşlar, 'Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Kasım canlı rakamlar ile euro ve dolar kuru fiyatı;

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CANLI DÖVİZ FİYATLARI: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatı!
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