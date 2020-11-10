İnşaatçılardan İzmir için komisyon

İzmir'de deprem felaketinin ardından inşaat sektörü ve kamu el birliğiyle yaralar sarılmaya çalışılıyor. Dün bir araya gelen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) üyeleri deprem riskini ve alınacak önlemleri masaya yatırdı. Yaşanan felaketin ardından durum tespiti için komisyon kurulmasına karar verildi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Sektörde faaliyet gösteren firmalar olarak kısa orta ve uzun vadede yapılacaklar için bir yol haritası oluşturacağız. İzmir için üyelerin de katılımıyla bir destek söz konusu olacak. Bunun yanında ülke genelindeki 6.7 milyon riskli konut için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Bu süreçte vatandaşı bilinçlendirmek için projeler üreteceğiz" ifadelerini kullandı.