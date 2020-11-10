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Milyonları ilgilendiren uygulama! Artık 'ten yapılacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların gemi işlemlerindeki bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu işlemleri ve ödemelerini aracılığıyla online gerçekleştirebileceklerini bildirdi. Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gemicilik işlemlerinin de e-Devlet ortamına aktarıldığını ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:45 Son Güncelleme: 10.11.2020 14:52 ABONE OL
Milyonları ilgilendiren uygulama! Artık E-Devlet'ten yapılacak...

Söz konusu hizmetle vatandaşların, bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu ve ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital dönüşümle birlikte Türk bayraklı gemilerdeki hizmet kalitesi ve hızı artacak. Verilen hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek, koronavirüsle mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem de personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız."

Milyonları ilgilendiren uygulama! Artık E-Devlet'ten yapılacak...

İŞ SADECE İMZA ATMAYA KALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise konunun ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamada, " uygulaması ile Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü'ne kayıtlı gemi ve su araçları ile alakalı başvuru, bilgi sorgulama ve ödeme gibi birçok işlemin vatandaşlarımızın liman başkanlıklarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda yapılmasını sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Milyonları ilgilendiren uygulama! Artık E-Devlet'ten yapılacak...

Böylece vatandaşların liman başkanlıklarına gitmeden gemi satışı gibi işlemler için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün "Web Tapu" uygulamasına benzer şekilde, işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, vatandaşın kendisine verilen randevu saatinde sadece imza atmak için liman başkanlığına gideceği vurgulandı.

Milyonları ilgilendiren uygulama! Artık E-Devlet'ten yapılacak...

Açıklamada, bu sayede vatandaşın ulaşım, liman başkanlıklarında bekleme ve belge toplamak için harcayacağı sürenin de önemli ölçüde azalacağı kaydedildi.

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Milyonları ilgilendiren uygulama! Artık E-Devlet'ten yapılacak...
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