OYAK, Kümaş Manyezit için masaya oturdu

Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, bünyesinde bulundurduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) üzerinden Kümaş Manyezit'i satın almak üzere Yıldız Holding ile görüşmelere başladı. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, "Ülkemizin kaynaklarını verimli kullanarak, OYAK şirketleri içerisinde sinerji yaratacak, hem milli ekonomiye katkı sağlayacak hem de uluslararası platformda ülkemizi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz" dedi.Kümaş'ın, sahip olduğu nitelikli rezervler nedeniyle hem yurtiçindeki hem de Avusturya, Hindistan, Çin gibi önemli refrakter üreticilerinin bulunduğu ülkelerdeki yatırımcıların yoğun ilgisini çektiğine dikkat çeken Erdem, "Bu değeri OYAK bünyesine katabilmek, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz ediyor. Aynı zamanda bu yatırımla demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamayı planlıyoruz. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu. Dünyada üretilen nitelikli manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine sahip maden ocakları ile Kümaş Manyezit A.Ş., Türkiye'deki toplam rezervin ise yüzde 40'ından fazlasını elin de bulunduruyor.