Vakıfbank aktif liginde üçüncü sıraya yükseldi

Vakıfbank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2020'nin ilk dokuz ayında 638 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin 3. büyük bankası konumuna ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 5 milyar 483 milyon TL brüt kârından 1 milyar 142 milyon TL vergi karşılığı ayıran banka, 4 milyar 341 milyon TL net kâr elde etti. Vakıfbank'ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise 506 milyar TL oldu.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Pandemi ve iş yapış şekillerinde meydana gelen değişim döneminde dahi yüksek sorumluluk bilinciyle tüm müşterilerine hizmet vermeye ve milli ekonomimizi her koşulda desteklemeye devam ediyoruz. 2020 yılının ilk dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 506 milyar TL'ye ulaştı. Vakıfbank olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisine aynı şekilde katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.2020 yılının ilk dokuz ayında devreye aldıkları çeşitli kampanyalarla bireysel müşteriden KOBİ'lere ve ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Üstünsalih, açıklamalarına şöyle devam etti: "Toplam nakdi kredilerimiz bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne sırası ile yüzde 11.3 ve yüzde 49.7 artışla 411 milyar TL'yi aştı. Söz konusu büyüme oranlarımız sektör ortalamalarının üzerinde. Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 yılsonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9'dan yüzde 11 seviyesine çıktı. Bu gelişmeler müşterilerimize ve milli ekonomimize destek olma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirdiğimizin net bir göstergesidir."ALTERNATİF kredi kartı ürünleriyle her yaşa, iş durumuna ve sosyal tercihe kişiselleştirilmiş ürünler sunduklarını vurgulayan Üstünsalih, "Yenilikçi ürün ve hizmet anlayışımız sayesinde kredi kartları kategorisinde sektörünün en hızlı büyüyen bankası olduk ve eylül sonu itibarıyla son bir yıllık süreçte 1 milyonu aşkın yeni kredi kartını müşterilerimizin kullanımına sunduk. Adetsel bazda bir önceki yıla göre yüzde 20'lik artış oranıyla kredi kartlarında sektörünün en hızlı büyüyen bankası olduk" dedi. Salgın dönemiyle birlikte dijital dönüşüme hız vererek alternatif bankacılık kanallarını güçlendirdiklerine değinen Üstünsalih, "Dijital bankacılık müşteri sayımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlem hacmi ise yüzde 39 oranında artış gösterdi" açıklamasında bulundu.FONLAMA tarafında da oldukça başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, şunları anlattı: "Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne yüzde 17.4 ve yüzde 56.7 artışla 394 milyar TL'ye ulaştı. Mevduat tarafındaki büyümemiz de hem yıl hem de çeyrek bazında sektör ortalamalarının oldukça üzerinde. Böylece toplam mevduatlardaki pazar payımız 2019 sonuna kıyasla yüzde 9.8'den 11.4 seviyesine yükseldi. Önümüzdeki dönem hedefimiz mevduat portföyümüzü mümkün olduğunca tabana yaygınlaştırarak daha çok müşteriye ulaşmak. Bu doğrultuda, müşterilerimize alternatif ürünler sunmaya devam ediyoruz."