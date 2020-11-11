4 ayda 1.9 milyon kişiye istihdam

Hükümetinaldığı tedbirlerle ekonomide üçüncü çeyrekte yaşanan güçlü toparlanma istihdama da yansıdı. Geçen yılın ağustos ayında yüzde 14, bu yılın temmuzunda ise yüzde 13.4 olan işsizlik oranı, ağustosta yüzde 13.2'ye geriledi. Ağustosta 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı, geçen yıla göre 1.3 puan azalarak yüzde 26.1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0.8 puan düşüşle yüzde 13.5 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 291 bin kişi artarak 27 milyon 554 bine çıktı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.2'si tarım, yüzde 19.8'i sanayi, yüzde 6.2'si inşaat, yüzde 54.7'si hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerin sayısı nisandan bu yana ise 1 milyon 940 bin kişi arttı. İşsiz sayısı geçen yılın ağustosuna göre 456 bin kişi, bu yılın temmuzuna göre ise 33 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bine geriledi.