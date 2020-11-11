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Bu ay yattı mı? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin maaş desteği) ne zaman yatacak, yattı mı?

Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek ayına gelinmesi ile beraber araştırma konusu haline geldi. ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildirilmeye devam ediyor. Peki, Kasım ayının Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:50 ABONE OL
Bu ay Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih her ay ödemelerden önce bildiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklamalara göre ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması yapıldı. Bu kapsamda ödemelerin yapılıp yapılmadığı araştırılıyor…

Bu ay Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin ödemelerinin 9-10 'da yapılacağını bildirdi.Nakdi ücret desteğinin 9 Kasım'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Bu ay Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu...

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

ifadelerini kullandı...

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Bu ay Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin maaş desteği) ne zaman yatacak, yattı mı?
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