Bu ay Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin maaş desteği) ne zaman yatacak, yattı mı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih her ay ödemelerden önce bildiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklamalara göre ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Kasım ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması yapıldı. Bu kapsamda ödemelerin yapılıp yapılmadığı araştırılıyor…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım'da yapılacağını bildirdi.Nakdi ücret desteğinin 9 Kasım'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu...
Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
ifadelerini kullandı...