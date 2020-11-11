Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği: Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı Dolar Euro alış satış fiyatı...

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Dolar fiyatları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere pandemi süreci tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirmişti. Bu durum da dolar ve Euro fiyatlarında ciddi hareketliliğe neden oluyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, gün içerisinde güncel ve canlı dolar euro fiyatlarına bakıyor. Peki 11 Kasım Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte dolar euro alış satış fiyatı…

DOALR VE EURO BUGÜN NE KADAR? (11 KASIM 2020)

Sabah saatlerinden bu yana vatandaşlar, 'Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 11 Kasım canlı rakamlar ile euro ve dolar kuru fiyatı;