Dünyaca ünlü dergiden Türk SİHA'lara övgü: Büyük fark yarattı...

Azerbaycan'ın kullandığı insansız hava araçları, Ermeni hava savunmasını ve yer varlıklarını ortadan kaldırabildikleri sürece gerçekten de 'sihirli bir mermiydi'. Azerbaycan, çatışmada birkaç farklı insansız hava aracı kullandı. En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu. Bir ABD MQ-9 Reaper ağırlığının yalnızca sekizde biri ağırlığında ve saatte sadece 80 mil hızla hareket etmesine rağmen, TB2 dört MAM (Akıllı Mikro Mühimmat) lazer güdümlü füze taşıyor ve savaşta oldukça etkili olduğunu kanıtladı.