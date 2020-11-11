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Dünyaca ünlü dergiden Türk 'lara övgü: Büyük fark yarattı...

Türkiye'nin milli ve bağımsız savunma sanayii hamlesinin meyvelerinden 'lara dünyaca ünlü dergi Forbes'dan övgü geldi. Türkiye’nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarının kaleme alındığı Forbes'da ’nin muadillerine göre çok daha iyi olduğu belirtildi. Türk İHA/SİHA’larının Suriye ve Libya’nın ardından Karabağ’da da büyük fark yarattığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:58 Son Güncelleme: 11.11.2020 12:06 ABONE OL
Dünyaca ünlü dergiden Türk SİHA'lara övgü: Büyük fark yarattı...

Uluslararası tanınırlığa sahip medya kuruluşlarında Türkiye üretimi İHA/'lara yönelik övgü dolu yazılar yayımlanmaya devam ediyor. Amerikan Forbes dergisi Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı.

Dünyaca ünlü dergiden Türk SİHA'lara övgü: Büyük fark yarattı...

"LİBYA VE SURİYE'DEN SONRA KARABAĞ'DA DA FARK YARATTI"

"Azerbaycan'ın Ermenistan'a Karşı Zaferinin Arkasındaki 'Sihirli Kurşun' Dronlar" başlıklı David Hambling imzalı yazıda başta olmak üzere Türk İHA/'larının Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da farkını ortaya koyduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Dünyaca ünlü dergiden Türk SİHA'lara övgü: Büyük fark yarattı...

Azerbaycan'ın kullandığı insansız hava araçları, Ermeni hava savunmasını ve yer varlıklarını ortadan kaldırabildikleri sürece gerçekten de 'sihirli bir mermiydi'. Azerbaycan, çatışmada birkaç farklı insansız hava aracı kullandı. En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu. Bir ABD MQ-9 Reaper ağırlığının yalnızca sekizde biri ağırlığında ve saatte sadece 80 mil hızla hareket etmesine rağmen, TB2 dört MAM (Akıllı Mikro Mühimmat) lazer güdümlü füze taşıyor ve savaşta oldukça etkili olduğunu kanıtladı.

Dünyaca ünlü dergiden Türk SİHA'lara övgü: Büyük fark yarattı...

Yeni Şafak'ın haberine göre; Dergide "Azerbaycan, TB2'lerden füzelerin vurduğu anlaşılan araçların birçok derleme videosunu yayınladı. Benzer bir durum Haziran ayında Suriye'de de meydana geldi ve burada yine Türk 'ler Rus yapımı düzinelerce uçaksavar aracı imha etti" sözlerine de yer verilirken, kazanılan başarıların ardından birçok ülkenin benzer bir strateji izleyeceği ve İHA/ satın almaya yöneleceği öngörüldü.

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Dünyaca ünlü dergiden Türk SİHA'lara övgü: Büyük fark yarattı...
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