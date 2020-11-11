Enflasyonla kararlı mücadele sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan, 2 yıldır başkanlığını yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna son kez katıldı, milletvekilleriyle vedalaştı. Bakanlık toplantı salonundan fotoğraf paylaşan Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da görevi kendisine tevdi etmesinden dolayı şükranlarını sundu. TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başlayan Lütfi Elvan, sonrasında yaptığı basın açıklamasında da önemli mesajlar verdi.Bakan Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan basın açıklamasında mali disiplin ve enflasyon vurgusu ön plana çıktı. "Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır" diyen Elvan, Türkiye'nin kurula dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahip olduğunu söyledi. Kurumların güçlendirilmesi ve kuralların etkili bir şekilde işletilmesinin önemine dikkat çeken Elvan, "Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz" dedi.Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracaklarını kaydeden Elvan, "Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız" dedi. Bakan Elvan, vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımların, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla işbirliği halinde atılacağının altını çizdi. Bakan Elvan, şöyle devam etti: "Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."ELVAN, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yeni görevine başladığını belirtti. Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın" değerlendirmelerinde bulundu.ÖNÜMÜZDEKİ dönemin, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını bildiren Elvan, "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız" dedi.Komisyondan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elvan, bir gazetecinin "Devir teslim töreni gerçekleştirilecek mi?" sorusuna "Berat Bey'in sağlık problemleri nedeniyle maalesef onu gerçekleştiremeyeceğiz. Kendisiyle görüştüm. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. O da bize görevimizde başarılar diledi" karşılığını verdi. Elvan bakanlığa getirilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti. "Önceden bilginiz var mıydı?' sorusuna Elvan, 'Hayır' yanıtını verdi.HAZİNE ve Maliye Bakanı Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Genel Kurulda, Hazine ve Maliye Bakanlığına Elvan'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu. Akar, Elvan'ın TBMM üyeliğinin sona erdiğini bildirerek, ant içmesi için Elvan'ı kürsüye davet etti. Elvan, kürsüye çıkarak yemin etti. Elvan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Haydar Akar, Elvan'ın, yemin metnindeki "ant içerim" ifadesini , "söz veriyorum" şeklinde okuduğunu belirterek, metni tekrar okuması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Elvan, kürsüye gelerek yeminini tekrar etti. Yemin töreni öncesinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, görevinden affını isteyen Berat Albayrak'ı övdü. Muş, "Çok zor süreçte bu görevi üstlendi, üreten Türkiye'nin büyümesi için büyük mücadeleler verdi. Biz kendisinden razıyız, Rabbim de kendisinden razı olsun" dedi.