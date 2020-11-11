Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika zam haberi: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarını heyecanla bekliyor. Emeklilere yapılacak zam miktarında ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ise, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili tahminleri netleştirmeye başladı. Peki, emekli ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2021 Ocak en düşük ve en yüksek emekli maaşı…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.