Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika zam haberi: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarını heyecanla bekliyor. Emeklilere yapılacak zam miktarında ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ise, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili tahminleri netleştirmeye başladı. Peki, emekli ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2021 Ocak en düşük ve en yüksek emekli maaşı…
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
Peki, SSK ve BAĞKUR emeklilerine ne kadar zam yapılacak?
Maaşlara 286 TL zam gelecek
Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.
Esnaflara en az 1971 TL maaş
En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.
530 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.